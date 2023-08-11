Осенью в России появятся обновленные кроссоверы Exeed LX и Exeed VX

Exeed в этом году обновит модельный ряд, и уже осенью на российском рынке будут представлены обновленные кроссоверы VX и LX.

Обновлённые версии кроссоверов уже продаются на китайском рынке. В короткий срок (в октябре или ноябре) модели появятся в российских дилерских центрах.

Обновлённый Exeed VX в компании считают новым поколением, при этом внешне он практически не изменился от текущей версии.

Но вот салон кроссовера совершенно новый и теперь он выполнен в стиле Mercedes-Benz EQS с огромной центральной панелью объединяющей три экрана.

Exeed VX также достался двухспицевый руль, на котором теперь есть сенсорные кнопки и подрулевой лепесток для управления трансмиссией.

Exeed VX будет предлагаться с уже известным мотором, а это двухлитровый турбированный агрегат мощностью 261 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

При этом обновленный «паркетник» получит новую восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию, но для выбора еще предложат «робот».

Exeed VX в Китае сейчас продают от 193 900 до 233 900 юаней, что в пересчете составляет от 2,61 до 3,15 млн рублей.

На нашем рынке модель будет стоить значительно дороже. Для сравнения сейчас Exeed VX в РФ оценивается от 5 280 000 до 5 650 000 рублей.

Обновленный Exeed LX внешне тоже практически не изменился, самые главные измерения произошли в салоне.

С какими моторами модель доберется до нашего рынка еще неизвестно. В Китае для кроссовера доступны несколько ДВС и гибридная версия.