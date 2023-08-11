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Вступил в силу запрет экспорта в РФ японских авто с двигателями более 1,9 литра

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Решение об ограничении ввоза автомобилей некоторых категорий в РФ из Японии приняли еще в прошлом месяце.

9 августа запрет экспорта в РФ японских авто с двигателями более 1,9 литра вступил в силу. Новые ограничения касаются не только машин с ДВС объемом более 1,9 литра, но и электрокаров, а также гибридных автомобилей.

Помимо этого, запрет распространился еще на 700 наименований, в числе которых шины для грузовиков, яхты, автокресла, автозамки, цемент, товары из керамики и многое другое.

Затронули санкции и легкие коммерческие авто, в том числе и моделей с объемом мотором до 660 куб. Поставки их из Японии в России также запретили.

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