Вступил в силу запрет экспорта в РФ японских авто с двигателями более 1,9 литра

Решение об ограничении ввоза автомобилей некоторых категорий в РФ из Японии приняли еще в прошлом месяце.

9 августа запрет экспорта в РФ японских авто с двигателями более 1,9 литра вступил в силу. Новые ограничения касаются не только машин с ДВС объемом более 1,9 литра, но и электрокаров, а также гибридных автомобилей.

Помимо этого, запрет распространился еще на 700 наименований, в числе которых шины для грузовиков, яхты, автокресла, автозамки, цемент, товары из керамики и многое другое.

Затронули санкции и легкие коммерческие авто, в том числе и моделей с объемом мотором до 660 куб. Поставки их из Японии в России также запретили.