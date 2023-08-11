«АвтоВАЗ» сообщил, что не будет повышать стоимость бюджетных автомобилей

В августе отечественный автогигант поднимет цены на свои автомобили, об этом стало известно от главного редактора «За рулём» Максима Кадакова.

По словам Кадакова, цены будут переписаны до конца лета, причем это не связано с повышением утильсбора, так как поддержка государства полностью нивелируют влияние индексации утильсбора на цену авто произведенных в РФ.

Повышение коснется только более оснащенных модификаций, а самые бюджетные модели останутся на прежнем уровне, об этом заверили Максима Кадакова представители АвтоВАЗа.

Стоимость вырастет из-за курса рубля, ведь самые дорогие комплектации автомобилей Lada получают комплектующие отечественного и зарубежного производства, причем отечественные производители комплектующих вынуждены приобретать сырье за рубежом.

Пока точно неизвестно, какие именно комплектации станут дороже и насколько. Ранее появлялась информация, что цены на автомобили Lada перепишут 20 августа.