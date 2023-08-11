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Модельный ряд Omoda в России в августе вновь подорожал

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В РФ дорожают автомобили, в очередной раз цены переписал китайский автомобильный бренд Omoda.
Российский офис марки переписал прайс-листы на Omoda C5 и Omoda S5, причем прошлое подорожание было всего две недели назад.

Цены на указанные модели выросли на 40–60 тыс. рублей. Например, седан Omoda S5 теперь стоит на 40 тыс. рублей дороже, а кроссовер Omoda C5 прибавил в цене на 50-60 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Теперь Omoda C5 предлагается по цене от 2 609 900 до 3 239 900 рублей, а Omoda S5 — от 2 249 900 до 2 559 900 рублей.

 

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