«Автотор» заинтересовался локализацией на автозаводе Hyundai в Петербурге

Инициативу по организации сборки новых автомобилей на заводе Hyundai в Петербурге будет рассматривать глава Минпромторга Денис Мантуров.

Калининградский завод «Автотор» месяц назад направил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность выпуска гибридных автомобилей на заводе Hyundai в Петербурге.

Это предприятие простаивает с марта прошлого года. В январе 2022 года «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приступило к увольнению сотрудников, сейчас завод не работает.

«Автотор» предлагает организовать на заводе сборку ДВС нового поколения и «машин на платформе последовательного гибрида с генерирующей установкой, работающей, в том числе, на газомоторном топливе».

Владимир Путин уже поручил рассмотреть предложение главе Минпромторга Денису Мантурову, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.