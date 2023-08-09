В Россию привезут 1 тысячу подержанных автомобилей из Китая

О том что в Россию привезут поддержанные китайские автомобили из КНР сообщалось уже много раз. Первая партия из 92 легковых авто была завезена в нашу страну в июле, теперь стало известно, что готовится партия в 1 тысячу авто.

Китайская «Хэйлунцзянская международная логистическая компания Дракон-линк» до конца текущего года привезет в нашу страну автомобили с пробегом не старше пяти лет, причем сообщается, что некоторые вовсе не будут иметь пробега, но будут значится как подержанные.

«В дальнейшем мы готовимся осваивать российский рынок, в том числе развивать три зарубежных офиса нашей торговой группы в Москве, Владивостоке и Хабаровске, а также расширять связанный с Россией бизнес, а не только автомобильное направление» — заявил РИА Новости заместитель генерального директора компании Гэ Синь.

Других подробностей про поставки подержанных авто из Китая пока не предоставляют.