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В России запустили продажи седана бизнес-класса Dongfeng Aeolus Shine Max

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На российском рынке продажами бизнес-седана занимается липецкий «Моторинвест», как отметили в пресс-службе компании «четырехдверка» доступна для заказа во всех дилерских центрах Dongfeng. Полное название российской новинки Dongfeng Aeolus Shine Max и этот автомобиль пока будет доступен только в максимальной комплектации с 1,5-литровым турбомотором мощностью 190 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Стоимость Aeolus Shine Max составляет от 2 990 000 рублей. За такую цену клиент дилерского центра получит версию Luxury с самыми передовыми электронными системами, среди которых автоматическое распознавание дорожных знаков, удержания автомобиля в полосе движения, адаптивный круиз-контроль и система экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов.

В седане также установлено шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, двенадцать ультразвуковых радаров и пять радаров миллиметрового диапазона. Dongfeng Aeolus Shine Max является представителем D-класса, в этом классе также находятся ушедшие с нашего рынка Toyota Camry, Hyundai Sonata и Kia K5.

В России запустили продажи седана бизнес-класса Dongfeng Aeolus Shine Max

Dongfeng Dongfeng Aeolus Shine Ma
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