Электрокары EVOLUTE лидируют на рынке седьмой месяц подряд

Конечно же объемы продаж остаются не самыми высокими в сравнении с другими машинами, но в сегменте электрокаров это самые продаваемые модели с начала года.

Как рассказали в пресс-службе марки, EVOLUTE занимает первое место среди брендов, официально предлагающих электрокары на российском рынке.

По итогам семи месяцев 2023 года, по данным АО «ППК»1, официальными дилерами EVOLUTE было передано клиентам 1029 электромобилей, а с момента запуска бренда на российском рынке модели EVOLUTE разошлись тиражом более 1280 экземпляров.

В июле на регистрационный учет встали 166 электрокаров EVOLUTE, что на 15% больше, чем месяцем ранее. Бестселлерами остаются городской седан i-PRO, а также кроссовер i-JOY.