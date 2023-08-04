Новый лифтбэк «Москвич 6» в желтом цвете представили на МЕФТ

На Московском Международном евразийском форуме «Такси» был представлен новый «Москвич 6» в кузове лифтбэк. Организаторы сообщили об этом через свой Telegram-канал.

На российском рынке автомобиль будет доступен в трех комплектациях. Начальная версия оснащена 136-сильным двигателем, тогда как в более дорогих версиях мощность мотора составит 174 л.с. Старт продаж «Москвича 6» запланирован на IV квартал текущего года.

Кроме того, автомобиль будет представлен на Московском урбанистическом форуме, который пройдет в середине августа. Отмечается, что модель «Москвич 6» представляет собой копию китайского лифтбэка JAC A5 Plus, который в базовой комплектации стоит 65,8 тыс. юаней (850 тыс. рублей в переводе).