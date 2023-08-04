Российские водители стали реже обращаться в автосалоны из-за экономии

Из данных сети автосервисов Fit Service и агентства Gruzdev-Analyze следует, что российские водители все чаще предпочитают обслуживать свои автомобили в «гаражных» автосервисах, а также самостоятельно покупать запчасти. Основной причиной этой тенденции считается стремление автовладельцев экономить на запчастях и обслуживании. При этом, как отмечают эксперты, выбор более дешевых запчастей и некомпетентных мастерских может представлять условную экономию, так как существует высокий риск получить товары и услуги низкого качества.

Данные также указывают на уменьшение числа клиентов крупных сетей СТО. За последние три года активность клиентов в таких сетях уменьшилась на семь процентов. Однако, следует быть осторожным с этим выбором, поскольку стоимость многих популярных запчастей за последние полгода уже выросла на 5-10 процентов, и существует опасение, что к 2023 году они подорожают еще на 25-30 процентов. Это касается особенно тех запчастей, которые требуют регулярной замены, таких как фильтры, масло, шины, тормозные диски и колодки, моторные свечи.