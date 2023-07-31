Условия покупки легкового авто в лизинг

Ищете надежный способ приобрести автомобиль без необходимости выплаты полной стоимости сразу? Предлагаем воспользоваться услугой продажи лизинговых машин. Сделка позволяет получить новый или подержанный транспорт, не прибегая к крупным финансовым вложениям. Предлагаем вам большой выбор автомобилей различных марок и моделей, гибкую систему тарифов и привлекательные условия сотрудничества. Обратитесь к нам и получите расчет ежемесячных платежей уже сегодня.

Преимущества автолизинга

Услуга предоставляет ряд выгод для бизнеса:

Финансовая гибкость. Лизинг позволяет использовать автомобиль без необходимости единовременной полной оплаты его стоимости. Вместо этого компания вносит платежи ежемесячно, что позволяет сохранить денежные средства для других нужд. Кроме того, суммы меньше, чем при кредите, что снижает нагрузку на бюджет. Обновление автопарка. Например, для приобретения новой техники не нужно продавать старую для поиска средств и траты времени. По истечении срока договора можно вернуть автомобиль и взять новый в лизинг. Таким образом, удается сохранить конкурентные преимущества на рынке без крупных вложений. Учетные преимущества. В некоторых случаях лизинг может быть выгоднее для бухгалтерии компании. Месячные платежи учитываются как операционные расходы, что снижает налогооблагаемую базу и улучшает финансовые показатели. Услуги поддержки. В программу может входить обслуживание автомобиля, страхование и дорожная помощь, что экономит время и ресурсы предпринимателей. Меньшие риски. Финансовая аренда позволяет избежать падения цены на транспорт со временем. Например, вы можете взять автомобиль Tank в лизинг, а после окончания договора не выкупать его, а приобрести любую другую модель и марку.

Этапы сделки

Оформление автолизинга включает несколько этапов:

Подача заявки. Вы обращаетесь в компанию «Газпромбанк Автолизинг» с запросом. Достаточно предъявить два документа: копии паспорта директора и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Оценка кредитоспособности. Проводится анализ вашей кредитной истории, доходов и других финансовых показателей. Выбор автомобиля. После одобрения заявки вы выбираете марку и модель из предложенного ассортимента. Для финансовой аренды доступны новые или подержанные автомобили в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями. Заключение договора. После выбора автомобиля подписывается соглашение, в котором указываются условия лизинга, сроки платежей, процентная ставка и другие детали. Получение транспорта. Можно начать использовать автомобиль. Регулярные платежи. Необходимо ежемесячно вносить указанную в договоре сумму. Завершение лизинга. По истечении срока договора вы можете выбрать одну из опций: продлить его, выкупить или вернуть автомобиль лизингодателю. Например, сначала вы можете взять Volkswagen Caddy в лизинг, а потом взять в финансовую аренду другую марку и модель.

Условия финансовой аренды

Вы можете приобрести в лизинг автомобиль на выгодных условиях:

максимальная сумма финансирования до 500 млн рублей;

аванс от 0%;

срок лизинга от 6 до 60 месяцев;

выкупной платеж — до 15 %;

срок оформления договора — от 1 дня.

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