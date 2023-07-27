Главная » Автосоветы

Удобный выбор и заказ фильтров для спецтехники с доставкой по России

Опубликовано Обновлено

фильтры для спецтехники

К плановым работам по обслуживанию специализированной техники относится замена фильтров. Со временем они изнашиваются, поэтому утрачивают прежнюю функциональность. Посредством своевременной замены фильтров обеспечивается исправная работа отдельных систем, исключаются серьезные поломки и дорогостоящий ремонт.

В специализированной технике, которая эксплуатируется в экстремальных условиях, фильтры рекомендуется менять каждые 10 000 км. пробега. Подобрать подходящие по техническим характеристикам расходные материалы можно с помощью удобного каталога на сайте компании Filter-Part. Она сотрудничает напрямую с ведущими европейскими производителями, поэтому гарантирует надежность реализуемого товара, лучшее соотношение цены и качества. К заказу доступны следующие фильтры для спецтехники:

  • воздушные;
  • гидравлические;
  • масляные;
  • топливные;
  • салонные.

Для удобства выбора и экономии времени весь ассортимент разбит на отдельные категории. В каждой из них представлено детальное описание товара с указанием цены. Выгодно купить фильтры для специализированной техники могут как оптовые, так и розничные покупатели из любого региона России. За доставку отвечают проверенные ТК и курьерские службы. Сжатые сроки поставок обусловлены тем, что компания располагает складскими активами в разных регионах страны. Также на складах представлено в наличии более 900 тысяч фильтров. После обработки заявки товар быстро отправляется по указанному адресу.

Поставки фильтров для спецтехники с официальной гарантией

Компания filter-part высоко ценит доверие клиентов. Все товары тщательно отбираются. На данный момент сотрудничество ведется только с проверенными европейскими производителями:

  • Fil Filter;
  • Fai Filtri;
  • Hi-Fi Filter.

Вы можете самостоятельно подобрать расходные материалы с помощью удобных фильтров, указав тип комплектующих, требуемые размеры, вариант резьбы и прочие параметры. Консультационную помощь всем клиентам оказывают опытные менеджеры. Связаться с ними для подбора фильтров можно в рабочее время по телефону или в чате. После согласования деталей расходники доставляются в фирменной упаковке по всей России. К каждой единице прилагается талон с официальной гарантией.

Компания Filter-Part предлагает выгодные условия сотрудничества для оптовых и розничных покупателей по всей России.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ТВОЕ-АВТО