Опубликован список самых дешевых автомашин в РФ в июле 2023 года

Новые автомобили на российском рынке дорожают и список самых доступных моделей меняется.

В первой половине этого месяца прайсы на машины переписали порядка 9 компаний. Портал 74.ru проанализировал предложения на рынке с учетом измененных цен, и подготовил список из автомобилей, которые имеют наименьший ценник.

Лидером списка самых дешевых автомашин в РФ в июле 2023 года стало семейство LADA Granta, стоимость которых стартует от 692 000.

Семейство LADA Niva располагается на втором месте с ценой от 829 900 рублей за Niva Legend и от 1 042 900 рублей за Niva Travel. Далее в списке находится УАЗ «Хантер» за 1 390 000 рублей в базовой версии.

Следом находится новая LADA Vesta, которую предлагают по цене от 1 239 900 рублей. Дальше в рейтинге расположились китайские модели, а именно Changan Alsvin (от 1 650 000 руб.), BAIC U5 (от 1 766 900 руб.), BAIC X35 (от 1 765 900 руб.), а также Haval Jolion и Haval M6 по цене от 1 949 000 рублей.