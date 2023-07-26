Changan анонсировал дебют нового поколения кроссовера CS75 Plus для РФ

На российском рынке планируется запустить продажи нового поколения кроссовера Changan CS75 Plus, о чем рассказали в российском офисе компании.

Changan CS75 продавался в России, а Changan CS75 Plus становится новым поколением модели 2013 года. Автомобиль имеет длину 4 700 мм, а ширина и высота составляет 1865 и 1710 мм.

На российском рынке автомобиль будет представлен только с одним двигателем. Им окажется 1,5-литровый турбированный двигатель с отдачей 178 л.с. при 265 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии будет выступать шестискоростная автоматическая КП Aisin, которая будет передавать крутящий момент только на переднюю ось. О комплектациях и стоимость автомобиля обещают сообщить дополнительно.