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Автоконцерн АВТОВАЗ выпустит новую LADA Niva Sport в 2024 году

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Уже не секрет, что модель LADA Niva будет иметь более мощную версию с приставкой к названию Sport.

Недавно стало известно, когда планируется начать производство новинки. Если верить источнику Telegram-канала «Автопоток», то автоконцерн АВТОВАЗ выпустит новую LADA Niva Sport в сентябре 2024 года.

Отличаться спортивная версия будет наличием дополнительной светотехники, новых шин, шноркелем и изменённым оформлением салона. При этом изменения произойдут и в техническом плане.

В частности, сообщается, что в движение LADA Niva Sport будет приводится двигателем от переднеприводных моделей, который будут устанавливать вместо обычного 1,7-литрового мотора.

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