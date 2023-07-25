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«Ъ»: автомобили китайских брендов Ora и Wey появятся в РФ к концу 2023 года

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О скором запуске продаж автомобилей новых брендов рассказал представитель российского офиса Haval.

В беседе с «Коммерсантом» исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев сообщил, что планируется запуск брендов Ora и Wey.

Под маркой Ora предлагаются только электрокары, а бренд Wey представлен гибридными моделями. Стоит отметить, что бренды ORA и WEY в прошлом году вышли на европейский рынок, а их презентация проходила в рамках Парижского автосалона.

Там показали модели ORA Funky Cat, Funky Cat GT и The Next Ora Cat, а также WEY Coffee 01 и WEY Coffee 02.

Что касается других новинок, то на российском рынке должны появится новые версии уже представленных моделей. Речь идет о Tank 300 с автоматическим полным приводом.

Кроме этого, компания планирует локализовать в стране Haval М6.

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