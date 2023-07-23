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УАЗ Патриот в 2025 году может снова получить автоматическую КП

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Ранее автоматическая трансмиссия была у внедорожника «УАЗ Патриот», но с прекращением поставок французских КП, автомобиль стали продавать без автомата.

Как сообщил портал wroom.ru, ссылаясь на слова директора Ульяновского автозавода Алексея Спирина, УАЗ Патриот в 2025 году может снова получить автоматическую КП.

К сожалению информации о том, какую трансмиссию будут использовать в автомобилях, пока не предоставляют.

Стоит отметить, что в 2024 году запланировано производство внедорожников с дизельными моторами китайской компании JAC. Эти двигатели начали собирать на предприятии «Соллерс» в Елабуге.

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