Обновленный Exeed TXL 2024: Множество Изменений и Ожидания

Первая половина 2023 года подходит к концу, но компания Exeed уже подготовила обновленный кроссовер TXL на 2024 модельный год с множеством изменений как внешне, так и внутри. На фотографиях, сделанных китайскими «фотоохотниками», видно, что передний бампер получил новую большую решетку радиатора, переработанные воздухозаборники и обновленный дизайн противотуманных фар. Также передние фары получили другой дизайн и технологию освещения, а на сайте https://nsk-exeed.ru/txl/ жители новосибирска смогут не только узнать подробности и записаться на тест-драйв.

Изменения также прослеживаются на задней части автомобиля с новыми задними фарами, имеющими характерное графическое оформление, и переработанным задним бампером. Внутренний интерьер Exeed TXL также претерпит изменения с новой мультимедийной системой, большим сенсорным экраном, улучшенной эргономикой и новыми отделочными материалами.

Информация о технических характеристиках и двигателях Exeed TXL 2024 модельного года пока не раскрыта, но ожидается, что будут доступны различные варианты силовых агрегатов, включая гибридные и электрические.

Новшества Exeed TXL 2024

Дебют обновленной модели Exeed TXL 2024 ожидается в ближайшее время, а в России она может появиться уже во второй половине 2023 года, доступную для покупки в автосалонах «Автомир», официальном дилере Exeed.

Фотографии полноприводного Exeed TXL в максимальной комплектации указывают на наличие 2-литрового турбированного двигателя с мощностью 261 л.с. Возможно, что автомобиль будет оснащен 8-миступенчатой АКП Chery или 7-миступенчатой роботизированной КПП, однако информация о коробке передач пока остается загадкой.

Специалисты Exeed внесли изменения в систему подвески, но подробности этих работ пока не раскрыты.

Экстерьер Exeed TXL 2024 остался в целом прежним, но изменения можно заметить в радиаторной решетке с новой верхней планкой, разделяющей ее на две части, и использованием хромированных элементов в ламелях решетки.