Таможенное оформление автозапчастей в Шереметьево

Аэропорт Шереметьево является частью московского авиационного комплекса. В последние годы он стал лидером в России по объему пассажиропотока, ранее эту позицию занимал аэропорт Домодедово. Шереметьево входит в ТОП-10 аэропортов Европы и ТОП-50 самых загруженных аэропортов в мире.

На данный момент Шереметьево обслуживает более 200 направлений, включая регулярные трансатлантические рейсы. Кроме того, в аэропорту предоставляются различные грузовые услуги, включая перевозку ценных, опасных, скоропортящихся товаров, медикаментов, животных без сопровождения, мелких и крупногабаритных грузов.

Для участников внешнеэкономической деятельности, Шереметьево предлагает четыре таможенных поста (для импортеров — два). Таможенная система в этом аэропорту является самой крупной в стране.

Особенности таможенного оформления в Шереметьево с СЭЗ-Сервисом

СЭЗ-Сервис, обладая многолетним опытом работы, хорошо знаком с особенностями таможенных процедур в Шереметьево и сотрудничает со всеми местными таможенными органами. Благодаря автоматизированной схеме очистки грузов и оформлению необходимых документов, гарантируется выпуск товаров в течение 8 часов после подачи декларации.

Доверьте компании СЭЗ-Сервис управление всеми этапами таможенного контроля грузов и избавьтесь от необходимости личного контроля процесса. Компания также предоставляет возможность гарантировать клиенту качество скоропортящихся товаров, исключая переплату за использование временного склада СВХ.

Таможенный брокер СЭЗ-Сервис обладает всеми необходимыми разрешающими документами, что позволяет их представителю присутствовать при проведении таможенного осмотра в аэропорту. Более подробно про таможенное оформление в Шереметьево на странице https://sezs.ru/uslugi/tamozhennoe-oformlenie/tamozhennoe-oformlenie-v-sheremetevo.html .

Параллельный импорт запчастей

Таможенные процедуры в аэропорту Шереметьево проводятся круглосуточно, включая праздничные и выходные дни. Здесь осуществляется таможенное оформление разнообразных грузов, отправляемых в различные страны мира и прибывающих из ближнего и дальнего зарубежья. Аэропорт Шереметьево отличается тем, что обслуживает больше всего направлений перевозок, включая трансатлантические рейсы.

Что же касается автозапчастей. Согласно статистике, до введения санкций автопарк российских граждан с каждым годом старел. Тенденция старения автопарка будет только усиливаться, что потенциально приведет к росту продаж автомобильных деталей. В марте 2022 года Минпромторг разрешил параллельный импорт, и с мая 2022 года продукция с западных рынков начала поступать в страну. В настоящее время автозапчасти из Европы, Азии и СНГ ввозятся в Россию посредством параллельного импорта.

Согласно статистике, до введения санкций, Россия импортировала продукцию по 76 кодам ТН ВЭД, включающую автомобильные запчасти, на сумму 56,8 млрд долларов или 4 трлн рублей. Если учесть только чистые запчасти, то объем импорта составил около 1,3–1,4 трлн рублей. Часть товаров была импортирована из дружественных стран, таких как Китай и Беларусь, при этом Китай являлся крупнейшим экспортером. Однако значительные объемы также импортировались из Германии, Кореи, Японии, Италии, США, Франции, Польши и Чехии. В настоящее время многие бренды автозапчастей из европейских стран не могут быть импортированы в Россию по существующим схемам.

Структура продаж на внутреннем рынке автозапчастей такова: шины – 15%, элементы подвески – 10%, масла и другие технические жидкости – 8%, фильтры – 6%. Это показывает, что наибольшим спросом пользуются расходные материалы.

Параллельный импорт позволяет ввозить оригинальную продукцию от производителей без их разрешения. Это включает в себя как конкретные товары, так и бренды. Продукцию можно импортировать из любой страны, где она находится в обороте. Ранее только официальные представители правообладателя, такие как дилеры и дистрибьюторы, имели право продавать импортированную продукцию с зарегистрированными товарными знаками на территории России. Однако введение параллельного импорта отменило это правило. Теперь импортировать и реализовывать брендированную продукцию западных компаний могут любые импортеры, не только уполномоченные правообладателем компании. Важно отметить, что продукция, ввезенная по параллельному импорту, отличается от контрафакта и контрабанды. Это товары, которые имеют сертификаты качества производителя, лицензии и проходят таможенное оформление в соответствии с правилами. Они просто ввозятся без разрешения правообладателя. Подобные схемы импорта используются во многих странах, включая развитые государства, такие как Арабские Эмираты и США. Все подробности про таможенное оформление автозапчастей на сайте https://sezs.ru/uslugi/tamozhennoe-oformlenie/oformlenie-avtozapchastey.html.

Запрещено ввозить в Россию из Евросоюза следующие товары: запчасти для грузовиков и автобусов, товары двойного назначения и запчасти для роскошных автомобилей стоимостью от 50 тыс. евро и выше, которые на самом деле не являются такими дорогими для автомобиля.

Таможенное оформление параллельного импорта

Таможенное оформление автозапчастей при параллельном импорте выполняется по схожему принципу, что и при обычном импорте, за исключением того, что для товара не требуется согласие правообладателя на ввоз. Процедура таможенного оформления включает следующие шаги: заполнение таможенной декларации с указанием кода ТН ВЭД и наименования правообладателя (таможня будет проверять соответствие кодов ТН ВЭД и наименований с приказом Минпромторга), подготовку и отправку сопроводительной документации, оплату таможенной пошлины и НДС, рассчитанных на основе таможенной стоимости.