В РФ запустили продажи кроссовера Haval M6 стоимостью 1,95 млн рублей

Китайская компания Haval запустила на российском рынке продажи нового кроссовера Haval M6, который базовой версии получил ценник 1 949 000 рублей.

В этом исполнении автомобиль будет доступен с шестискоростной механикой, а версия с семискоростным роботом обойдется от 2 099 000 рублей.

Моторная гамма будет представлена турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 143 л.с. при 202 Нм крутящего момента. Система привода предусмотрена только на переднюю ось.

В базовой комплектации заявлена полностью светодиодная оптика, круиз-контроль, камера заднего вида, задние парктроники, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, а также системы безопасности и помощи водителю.