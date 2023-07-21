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В РФ запустили продажи кроссовера Haval M6 стоимостью 1,95 млн рублей

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Китайская компания Haval запустила на российском рынке продажи нового кроссовера Haval M6, который базовой версии получил ценник 1 949 000 рублей.

В этом исполнении автомобиль будет доступен с шестискоростной механикой, а версия с семискоростным роботом обойдется от 2 099 000 рублей.

Моторная гамма будет представлена турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 143 л.с. при 202 Нм крутящего момента. Система привода предусмотрена только на переднюю ось.

В базовой комплектации заявлена полностью светодиодная оптика, круиз-контроль, камера заднего вида, задние парктроники, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, а также системы безопасности и помощи водителю.

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