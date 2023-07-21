«АвтоВАЗ» приглашает владельцев LADA для установки «Эра Глонасс»

В пресс-службе автопроизводителя сообщили о проведении кампании по установке блоков «Эра Глонасс».

«АвтоВАЗ» приглашает владельцев LADA Granta, NIVA Legend и NIVA Travel для дооснащения устройствами вызова экстренных оперативных служб (блоками »ЭРА-ГЛОНАСС») для реализации возможности ручного вызова экстренных оперативных служб в случае необходимости.

Блоки »ЭРА-ГЛОНАСС» планируется установить на 79,5 тысячи автомобилей, выпущенных в период с октября 2022 года по февраль 2023 года.

Все работы в рамках данной кампании бесплатны для владельцев.