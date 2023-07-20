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Autonews: с 1 августа иномарки в РФ станут дороже из-за повышения утилизационного сбора

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С начала следующего месяца в России будет увеличен утилизационный сбор, что скажется на стоимости автомобилей.

Как посчитали в Autonews, ссылаясь на представителей РОАД, машины из недорого сегмента прибавят в цене 122-300 тыс. рублей, а премиальные авто зарубежных марок станут дороже на 1,2 млн рублей.

Официально поставляемые в страну модели станут дороже на 5-10 процентов, но сильнее подорожают автомобили, которые ввозят по параллельному импорту. Такие авто прибавят в цене 20%.

Как сообщается, увеличить утилизационный сбор предложили отечественные производители. По их мнению, это позволит успешно конкурировать с западными автомобилями, а сами производители смогут сохранить больше миллиона рабочих мест.

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