«АВТОСТАТ»: внедорожники Tank 500 подорожали на 1,1 млн рублей в июле

В этом месяце заметно выросла цена на некоторые модели бренда TANK.

В частности, подорожали Tank 500, на что обратили внимание аналитики агентства «Автостат». Мониторинг цен показал, что минимальная цена внедорожника в июле составила 6,3 млн рублей, против 5,2 млн рублей годом ранее.

То есть внедорожники Tank 500 подорожали на 1,1 млн рублей. Заметно изменилась стоимость в максимальных комплектаций – с 5 799 000 до 6 899 000 рублей.

Аналитики также обратили внимание, что подорожание происходило в два этапа – в начале и середине июня.