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РОАД: средняя цена нового автомобиля в России составила уже 2,6 млн рублей

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В РФ теперь средняя стоимость автомобиля составляет 2,6 млн рублей, годом ранее этот показатель был значительно ниже.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РАД) на основе собственного исследования узнала среднюю стоимость авто в России.

В этом году новый автомобиль в среднем стоит 2,6 млн рублей, годом ранее цена была 2,29 млн рублей.

Также очень сильно подорожали поддержанные легковые автомобили, теперь средняя цена машины с пробегом составляет 1 млн рублей, что на 9% больше чем годом ранее.

Стоит отметить, что новые автомобили в среднем стоят в два раза дороже поддержанных.

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