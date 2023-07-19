В РФ начались продажи китайских кроссоверов GAC GS8 стоимостью 3,5 млн рублей

В России второе поколение полноприводного кроссовера GAC GS8 будет доступно в четырех комплектациях.

Китайский автопроизводитель GAC в России провел презентацию, а также озвучил цены на флагманский кроссовер GS8.

Модель будет предлагаться в четырех комплектациях, среди которых GL, GT, GX и GX Premium по цене от 3 499 000 руб.

Самая дорогая версия будет стоить 4 099 000 руб. Размеры кроссовера составляют: 4 890 мм в длину, 1950 мм в ширину, и 1780 мм в высоту. Размер колесной базы составляет 2920 мм.

В РФ новое поколение GAC GS8 прибыло только с 2,0-литровым турбированным силовым агрегатом мощностью 248 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

В паре с силовой установкой работает восьмиступенчатая автоматическая коробка с системой полного привода и муфтой BorgWarner на задней оси.

Уже в базовой комплектации полноприводный кроссовер получил круиз-контроль, трехзонный климат-контроль и мультимедийную систему с экраном диагональю 10,1-дюйма.