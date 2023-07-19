ACEA: электромобили впервые обошли дизельные автомашины по продажам в Европе

В ЕС пытаются максимально быстро уйти автомобилей с ДВС и заменить их на электрокары.

В некоторых странах Европейского союза продажи электрокаров уже выше чем автомобилей с ДВС. Во всем ЕС продажи авто на электрической тяге пока только превзошли дизельные.

Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА) отчиталась о продажах за прошлый месяц. В отчете указано, что доля электрокаров на европейском рынке составила 15,1%. Дизельные авто в отчетный период заняли долю 13,4%.

Лидером рынка пока остаются машины с бензиновыми агрегатами, их доля составляет 36,3%, доля гибридных авто 24,3%.

В общей сложности в Европе в июне было продано 1 265 678 автомобилей, что на 18,7% больше чем годом ранее.

С начала года в регионе реализовали 6 588 937 авто. В АСЕА отмечают положительную динамику продаж уже 11 месяцев.