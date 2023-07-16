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Портал Carsweek перечислил самые доступные автомашины из Европы в РФ для покупки в июле

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Всего в списке оказалось 7 автомобилей, большая часть из которых это остатки ранее ввезенных или выпущенных в России машин.

Именно они являются самыми доступными в стране, хотя их запасов осталось ничтожно мало. Открывает рейтинг Renault Logan Stepway за 1,4 млн рублей, а следом оказался Renault Sandero Stepway стоимостью 1,44 млн рублей.

Volkswagen Borа также является самым доступным в стране европейским авто, но его ввозят по программе параллельного импорта. Его цена начинается от 1,9 млн рублей.

Также у российских дилеров еще есть Volkswagen Polo (1,95 млн), Citroen C4 (2,1 млн), Skoda Octavia (2,35 млн) и Peugeot 408 (2,4 млн).

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