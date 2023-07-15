Китайские автомашины можно угнать по коду с AliExpress

Специалист предупредил российских автомобилистов, что угнать китайские автомобили можно, узнав только VIN-номер.

По словам руководителя лаборатории «Авторская защита от угона» Андрея Кондрашова, китайские машины защищены от угонов хуже, чем европейские. Для их угона достаточно узнать VIN-номер, который позволяет получить PIN-код производителя для доступа к иммобилайзеру.

«Это и есть уязвимость, ведь достаточно обратиться за кодом к дилеру, также такие коды продаются на Aliexpress. По VIN можно получить код для конкретного автомобиля», — пояснил Кондрашов «Газете.Ru».

Эксперт добавляет, что проблема имеется почти во всех китайских машинах на российском рынке, а это Haval, Tank, Geely, Chery и бренды Omoda, а также Exeed. Помимо этого, угнать автомобиль можно и за счет извлечения кода для доступа к иммобилайзеру из электронных блоков.