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«АвтоВАЗ» открыл первый фирменный дилерский центр LADA Sport

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Новый автосалон LADA Sport, который стал первым в России, открылся в Санкт-Петербурге.

Открытие состоялось 7 июля. В дилерском центре предлагают спортивные версии Лад, которые доработаны подразделением ООО «ЛАДА Спорт».

«Впервые в России для поклонников скорости и автоспорта появится возможность усовершенствовать свой текущий автомобиль из линейки Sport и приобрести гоночный автомобиль от «ЛАДА Спорт» для участия в профессиональных соревнованиях. «ЛАДА Спорт» имеет огромный опыт в создании спортпрототипов, инжиниринге и настройках двигателей, подвески, рулевого управления и др.» — рассказали в пресс-службе АвтоВАЗа.

В дилерском центре доступны услуги станции техобслуживания и малярно-кузовного цеха, где в сумме располагается 20 постов.

«АвтоВАЗ» открыл первый фирменный дилерский центр LADA Sport «АвтоВАЗ» открыл первый фирменный дилерский центр LADA Sport

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