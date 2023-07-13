Кроссовер Haval M6 начнут продавать в России за 2 млн рублей

До конца текущего месяца в России начнутся продажи нового китайского кроссовера Haval M6.

Российский офис Haval раскрыл цены и комплектации на модель, которую можно будет приобрести по рекомендованной розничной цене 1 949 000 рублей.

В базовой комплектации будет установлен 1,5-литровый 143-сильный агрегат и 6-ступенчатая механика.

Вторая модификация будет с роботизированной трансмиссией. Она в дилерских центрах будет оцениваться от 2 099 000 рублей. В пресс-службе российского офиса Haval отметили, что кроссовер прошел адаптацию для эксплуатации в России.

Кроссовер получил оцинкованные основные элементы кузова, антикоррозийную обработку днища и пластиковые накладки черного цвета.

В стандартной комплектации Haval M6 будет камера заднего вида, круиз-контроль, ABS, фронтальные подушки безопасности, задние парктроники и ряд других систем.

В салоне кроссовера есть 10-дюймовый экран мультимедийной системы, четыре динамика и аналоговые шкалы на панели приборов. Длина Haval M6 — 4664 мм, размер колёсной базы равен 2680 мм. Модель будет предлагаться в белом, чёрном и сером вариантах окраса кузова.