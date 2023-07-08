Водителям в РФ назвали 10 самых проблемных бюджетных автомашин с пробегом в 2023 году

Рейтинг автомобилей, которые очень часто ломаются и доставляют проблем своим владельцам подготовил портал WhatCar.

Автоэкспорты использовали данные страховой компании MotorEasy. В результате автомобилистам назвали 10 самых проблемных бюджетных автомашин с пробегом в 2023 году.

На первой строчке рейтинга расположилась дизельная версия хэтчбека Volkswagen Golf 2003—2009 годов выпуска, проблемы в котором наблюдались у 53% владельцев.

Проблемными являются и дизельные хэтчбеки Peugeot 308 2013—2021 годов выпуска. Поломки встречались у 44% авто, причем ремонт более чем на один день требовался автомобилям в 71%.

Ненадежными являются и бензиновые Opel Astra 2009—2015 годов выпуска (40%). Еще в списке значатся хэтчбеки Audi A3 2003—2013 годов, Renault Megane 2008—2016, Skoda Octavia 2004—2013, Ford Focus, Volvo V40 2012—2019 годов, Mazda 3 2014—2019 годов и Toyota Corolla.

В последней особо жалуются на проблемы с кузовом, системой кондиционирования и трансмиссией.