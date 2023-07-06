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GAC запустит продажи в России нового кроссовера GAC GS8

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Кроссовер, который занимает в линейке марки место флагмана, уже в этом месяце должен поступить в продажу.

Как выяснил портал «Китайские автомобили», GAC запустит продажи в России нового кроссовера GAC GS8 в конце июля.

По информации источника, первая партия автомобилей уже прибыла на склад и в ней представлены модели 2022 года выпуска.

Они оснащены двухлитровым 252-сильным двигателем, работающим с 8-скоростным автоматом. Стоит отметить, что в Китае новый GAC GS8 был представлен в декабре 2021 года.

Ранее компания планировала вывести модель на российский рынок, но позже сроки выхода перенесли.

GAC запустит продажи в России нового кроссовера GAC GS8

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