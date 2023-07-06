Это показали результаты исследования, проведенного маркетинговым агентством НАПИ.

Эксперты сравнили стоимость владения автомобилем с ДВС и электрокаром.

Учитывалось, что машины покупали частные лица за собственные средства, стоимость страховок, заправка/зарядка, госпошлины, ТО, потеря стоимости и так далее.

В итоге оказалось, что владеть электромобилем в России дешевле, чем машиной с ДВС.

При сопоставимой стоимости автомобиль с ДВС обходится дороже, и даже с учетом того, что зарядка электрокара обходится недешево.