Автоэксперт Шкуматов сообщил, как подготовить автомобиль к поездкам в жару

Специалист рассказал, на что стоит обратить внимание, если предстоит поездка в жару.

В беседе «Радио 1» несколько советов дал руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Общероссийского народного фронта Петр Шкуматов.

Он отметил, что важно следить за состоянием автомобиля и его системами в любое время года, тогда никаких серьезных неприятностей в дороге не будет. В целом дополнительного внимания машине летом не требуется, так как все современные машины могут без проблем работать при температуре до +60 градусов.

«Если автомобилист содержит машину в техническо-исправном состоянии: меняет масла, свечи, фильтры, то с авто в жару не случится абсолютно ничего. Никакого дополнительного внимания уделять машине не нужно. А если автомобиль содержится из рук вон плохо, то он может сломаться в любую погоду», — говорит автоэксперт.

При этом стоит обращать внимание на состояние радиатора, так как он может забиваться пылью, мусором или пухом. Из-за этого может снижаться эффективность охлаждения.