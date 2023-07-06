Haval кроссовер Haval M6 начнет продавать в РФ за 2 млн рублей

Китайская марка официально объявила о стоимости новинки и сообщила о скором старте продаж.

Как рассказали в пресс-службе компании, Haval M6 будет доступен для покупки по цене от 1 949 000 рублей. За эти деньги будет предлагаться модель с механической КП, версия с роботизированной трансмиссией оценена от 2 099 000 рублей. Первые автомобили появятся в дилерских центрах HAVAL в июле этого года.

Автомобиль оснащен бензиновым 1,5-литровым двигателем мощностью 143 л.с. с максимальным крутящим моментом в 202 Н·м. Доступны две трансмиссии на выбор – 6-ступенчатая механическая и 7-ступенчатая роботизированная.

«Кроссовер прошел адаптацию и готов к российским условиям эксплуатации: основные элементы кузова оцинкованы, колесные арки и нижняя часть обработаны специальным антикоррозийным покрытием, а накладки из неокрашенного пластика, расположенные по низу переднего и заднего бамперов и дверей, более устойчивы к внешнему воздействию» — говорится в сообщении.

Объем багажника составляет 808 литров, при сложенном втором ряде – 1700 литров.

Автомобиль будет доступен в единственной комплектации и представлен в трех цветах – белом, черном и сером.