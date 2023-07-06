На заводе в Санкт-Петербурге запустят производство микрокара L-Type

Внешность нового автомобиля, получившего название L-Type, запатентовало непубличное акционерное общество «Драйвит».

Он представляет собой маленькую модель со спортивным дизайном. Этот микрокар намерены начать выпускать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.

Модель L-Type относится к категории L7e, а это значит, что его пассажирская версия получит массу до 450 кг, а грузовая – до 650 кг.

Известно, что производство новинки должны организовать в следующем году, а объемы производства начнут наращивать в зависимости от спроса.