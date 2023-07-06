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В РФ появились в продаже кроссоверы Toyota Wildlander из КНР

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На российском авторынке начали предлагать новые кроссоверы, которые по сути являются аналогами RAV4, но с некоторыми измененными элементами.

В нашу страну автомобили ввозят из Китая, а собирают их на местном заводе GAC Toyota. Теперь кроссоверы стали поставлять в Россию по цене 3,94 млн рублей.

Как пишет «Российская газета», автомобили 2023 года выпуска продает один из дилеров, который не указал, в какой комплектации доступна модель.

При этом отметил, что меню в машине русифицированное, а в движение она приводится 2,0-литровым мотором мощностью 169 л.с.

В качестве трансмиссии доступен вариатор, который передает крутящий момент на все колеса. Салоны Toyota Wildlander и RAV4 почти идентичны, а вот внешне они отличаются элементами.

Напомним, что Toyota Wildlander создавался на базе пятого поколения Toyota RAV4.

toyota Toyota Wildlander
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