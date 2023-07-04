Продажи LADA в июне увеличились на 272%

Об этом отчитались в компании, отметив, что объемы продаж стали лучшими с начала этого года.

В России было реализовано 27 839 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что является лучшим результатом в 2023 году и на 272% выше, чем в июне 2022 года, когда автомобильный рынок в России находился под влиянием кризисных явлений.

Всего в I полугодии в РФ продано 143 618 автомобилей LADA, что на 92,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе продажи увеличились за счет выхода новой LADA Vesta, которая была продана в количестве 4 258 штук.

Другие модели LADA также показали стабильный результат продаж. LADA Granta была продана в количестве 16 757 единиц, NIVA Legend в июне разошлась тиражом 3 135 автомобилей.

Также в июне 2023 года был продан 3 361 внедорожник NIVA Travel, что на 663,9% выше результатов июня прошлого года.