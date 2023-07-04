КАМАЗ показал новый кроссовер «Москвич-5»

Новый кроссовер бренда «Москвич» был показан делегации Правительства Республики Татарстан и «Ростеха».

Фото кроссовера опубликовала пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова, благодаря им и стало известно как будет выглядеть кроссовер «Москвич 5», а также раскрыты его технические характеристики.

«Москвич 5» будет практически полностью повторяет кроссовер JAC Sehol X6. На опубликованных снимках у модели не было шильдиков, но были установлены внутризаводские номера компании «КамАЗ».

В РФ «Москвич 5» будет доступен с 1,5-литровым силовым агрегатом, для которого предложат вариатор или 6-ступенчатый «робот».

Отдача силового агрегата будет составлять 149 или 184 л.с. в зависимости от модификации. На презентации модели комиссии салон кроссовера показывать не стали, но скорее всего он полностью будет повторять JAC Sehol X6.

Кроссовер «Москвич 5» должны начать производить в РФ до конца года, также в этом году в производство должен поступить лифтбек с индексом «6».