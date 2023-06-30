Сотни некомплектных автомобилей Kia заметили на площадках «Автотора»

На российском заводе «Автотор» в Калининграде заметили сотни недоукомплектованных корейских иномарок.

В основном на площадке стоят недоукомплектованные корейских иномарок, причем большая часть из них это модели марки Kia.

Ранее на «Автоторе» выпускали модели Kia Soul и Kia Seltos, седан Kia Cerato, но после начала СВО, производство моделей корейских марок было прекращено. Сейчас «Автотор» сосредоточен на расширении сотрудничества с китайскими партнёрами.

Как удалось узнать журналистам портала Autonews, на площадке находятся автомобили, которые были выпущены еще до 24 февраля 2022 года, но дособрать их не удалось из-за проблем с поставками электрокомпонентов.

На «Автоторе» надеются, что со временем будет решена проблема с компонентами, и сборка иномарок будет завершена. Сейчас в них не хватает приборных панелей, экранов мультимедийной системы, а некоторые лишены элементов внутренней отделки.