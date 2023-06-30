Компания Jetour анонсировала выход моделей X70 Plus и T2 на российский рынок

Jetour привезет на российский рынок два новых кроссовера, один из которых в продажу поступит осенью, второй стоит ожидать в начале 2024 года.

Пресс-служба «Джетур Мотор Рус» для российского рынка анонсировала кроссовер X70 Plus и полноприводный внедорожник T2 (Traveler).

Jetour X70 Plus для покупки станет доступен осенью 2023 года, полноприводный кроссовер можно будет купить уже в начале 2024 года.

Генеральный директор «Джетур Мотор Рус» Михаил Роткин напомнил, что в России сейчас работает 74 дилерских центра, в планах расширить до 100 точек продаж и создать склады запасных частей.

Для складских центров рассматриваются локации в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Тольятти и Новосибирске, а также в Уральском федеральном округе.