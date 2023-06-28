«Автотор» планирует начать серийно выпускать китайский внедорожник BAIC BJ40 в июле

В следующем месяце на предприятии «Автотора» планируется запустить полноценное производство нового автомобиля китайской марки.

Как рассказали в пресс-службе завода, в июле планируется запустить серийное производство внедорожника BAIC BJ40. Тестовая сборка машин уже состоялась и сейчас завершается подготовка к серийному производству.

Рамный внедорожник будет приводиться в движение двухлитровым 225-сильным турбомотором, пару которому составит 8-скоростной автомат.

Среди особенностей можно отметить частично съемную крышу, которую можно убрать без использования инструмента.