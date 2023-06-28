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«Автотор» начнёт выпуск компактных электромобилей в 2024 году

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Предприятие планирует организовать сборку компактных автомобилей с электрической силовой установкой уже в следующем году.

Как пишет «ТАСС», в 2024 году калининградский завод «Автотор» организует производство компактных электрокаров, для запуска которых потребуется 3,97 млрд рублей инвестиций.

Планируется ежегодно выпускать до 50 тыс. таких машин. Компактные электрокары разрабатывают для молодых людей, каршеринговых компаний и других компаний.

Планируется выпускать версии для маломобильных граждан, закрытых территорий и парковых зон. Это будет полностью локализованный электрокар. Больше подробностей о проекте пока не раскрывают.

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