Разумный выбор, цена- качество: выбираем шины из модельного ряда бренда YOKOHAMA

К летнему сезону многие водители задумываются о покупке новых шин для своего автомобиля. Как выбрать из множества предложений на рынке покрышки с оптимальным соотношением цены и качества? В этой статье рассмотрим 5 моделей летних шин бренда YOKOHAMA, которые заслуживают вашего внимания.

BLUEARTH-ES ES32

BLUEARTH-ES ES32 характеризуются прочностью и увеличенной жесткостью, что делает их устойчивыми к износу. Благодаря пятишаговой вариации протекторных блоков, шины меньше шумят при движении по асфальту и другим твердым покрытиям. Во время движения давление в пятне контакта распределяется одинаково, что предотвращает неравномерный износ.

Модель обладает рядом достоинств:

высоким качеством сцепления как с сухой, так и с мокрой поверхностью;

отличной управляемостью и стабильным, предсказуемым поведением во время езды;

топливной экономичностью.

BLUEARTH-ES ES32 хорошо подходят для семейных и компактных автомобилей.

ADVAN Sport V105

Эта модель разработана инженерами YOKOHAMA совместно с производителями спорткаров. При изготовлении шин ADVAN Sport V105 использованы новейшие технологии, что позволяет обеспечить высокий уровень комфорта во время движения и уникальные спортивные характеристики.

Преимущества этих покрышек:

отличное сцепление с влажной поверхностью;

низкий уровень сопротивления качению;

стабильность при прямолинейном движении и прохождении поворотов;

снижение расхода горючего.

ADVAN Sport V105 предназначены для спорткаров и автомобилей премиум-класса.

GEOLANDAR A/T G015

Модель GEOLANDAR A/T G015 имеет агрессивный рисунок протектора и боковой части. Основные прямые канавки обеспечивают качественный отвод влаги из пятна контакта, что предотвращает аквапланирование и улучшает качество торможения на мокрой поверхности.

Автовладельцы ценят GEOLANDAR A/T G015 за их характеристики:

высокую износостойкость;

комфорт, низкий уровень шума во время езды;

хорошую курсовую устойчивость при движении по влажному покрытию и заснеженной поверхности;

стойкость к повреждениям (проколам, порезам).

Эти шины подходят для установки на внедорожники и пикапы.

BLUEARTH-GT AE51

Шины этой модели имеют усовершенствованную конструкцию, в которой сочетается износостойкость и небольшой вес. Обновленный асимметричный рисунок протектора идеально подходит для энергичного вождения.

BLUEARTH-GT AE51 обращают на себя внимание благодаря таким преимуществам, как:

стабильное поведение при движении на высоких скоростях;

высокое качество сцепления с мокрой поверхностью;

снижение расхода топлива.

Покрышки BLUEARTH-GT AE51 предназначены для среднеразмерных автомобилей и марок премиального сегмента.

BLUEARTH-XT AE61

Эти покрышки имеют жесткую плечевую зону, что обеспечивает высокую управляемость и предотвращает неравномерный износ. Продольные канавки улучшают качество сцепления на мокром покрытии и повышают сопротивляемость аквапланированию.

В числе преимуществ BLUEARTH-XT AE61:

высокая управляемость на любом покрытии;

улучшенное сцепление с влажной поверхностью;

низкий уровень шума;

экономия горючего.

Шины BLUEARTH-XT AE61 подходят для компактных и среднеразмерных городских кроссоверов.

Любая из рассмотренных моделей летних шин станет хорошим выбором. Мы сравнили их характеристики и особенности, чтобы вам было легче подобрать оптимальный вариант. На официальном сайте yokohama.ru представлен широкий ассортимент качественных покрышек для различных типов легковых автомобилей.