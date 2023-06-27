Главная » Автосоветы

Разумный выбор, цена- качество: выбираем шины из модельного ряда бренда YOKOHAMA

Просмотров 10 Опубликовано Обновлено

К летнему сезону многие водители задумываются о покупке новых шин для своего автомобиля. Как выбрать из множества предложений на рынке покрышки с оптимальным соотношением цены и качества? В этой статье рассмотрим 5 моделей летних шин бренда YOKOHAMA, которые заслуживают вашего внимания.

Содержание
  1. BLUEARTH-ES ES32
  2. ADVAN Sport V105
  3. GEOLANDAR A/T G015
  4. BLUEARTH-GT AE51
  5. BLUEARTH-XT AE61

BLUEARTH-ES ES32

Разумный выбор, цена- качество: выбираем шины из модельного ряда бренда YOKOHAMA

BLUEARTH-ES ES32 характеризуются прочностью и увеличенной жесткостью, что делает их устойчивыми к износу. Благодаря пятишаговой вариации протекторных блоков, шины меньше шумят при движении по асфальту и другим твердым покрытиям. Во время движения давление в пятне контакта распределяется одинаково, что предотвращает неравномерный износ.

Модель обладает рядом достоинств:

  • высоким качеством сцепления как с сухой, так и с мокрой поверхностью;

  • отличной управляемостью и стабильным, предсказуемым поведением во время езды;

  • топливной экономичностью.

BLUEARTH-ES ES32 хорошо подходят для семейных и компактных автомобилей.

ADVAN Sport V105

Разумный выбор, цена- качество: выбираем шины из модельного ряда бренда YOKOHAMA

Эта модель разработана инженерами YOKOHAMA совместно с производителями спорткаров. При изготовлении шин ADVAN Sport V105 использованы новейшие технологии, что позволяет обеспечить высокий уровень комфорта во время движения и уникальные спортивные характеристики.

Преимущества этих покрышек:

  • отличное сцепление с влажной поверхностью;

  • низкий уровень сопротивления качению;

  • стабильность при прямолинейном движении и прохождении поворотов;

  • снижение расхода горючего.

ADVAN Sport V105 предназначены для спорткаров и автомобилей премиум-класса.

GEOLANDAR A/T G015

Разумный выбор, цена- качество: выбираем шины из модельного ряда бренда YOKOHAMA

Модель GEOLANDAR A/T G015 имеет агрессивный рисунок протектора и боковой части. Основные прямые канавки обеспечивают качественный отвод влаги из пятна контакта, что предотвращает аквапланирование и улучшает качество торможения на мокрой поверхности.

Автовладельцы ценят GEOLANDAR A/T G015 за их характеристики:

  • высокую износостойкость;

  • комфорт, низкий уровень шума во время езды;

  • хорошую курсовую устойчивость при движении по влажному покрытию и заснеженной поверхности;

  • стойкость к повреждениям (проколам, порезам).

Эти шины подходят для установки на внедорожники и пикапы.

BLUEARTH-GT AE51

Разумный выбор, цена- качество: выбираем шины из модельного ряда бренда YOKOHAMA

Шины этой модели имеют усовершенствованную конструкцию, в которой сочетается износостойкость и небольшой вес. Обновленный асимметричный рисунок протектора идеально подходит для энергичного вождения.

BLUEARTH-GT AE51 обращают на себя внимание благодаря таким преимуществам, как:

  • стабильное поведение при движении на высоких скоростях;

  • высокое качество сцепления с мокрой поверхностью;

  • снижение расхода топлива.

Покрышки BLUEARTH-GT AE51 предназначены для среднеразмерных автомобилей и марок премиального сегмента.

BLUEARTH-XT AE61

Разумный выбор, цена- качество: выбираем шины из модельного ряда бренда YOKOHAMA

Эти покрышки имеют жесткую плечевую зону, что обеспечивает высокую управляемость и предотвращает неравномерный износ. Продольные канавки улучшают качество сцепления на мокром покрытии и повышают сопротивляемость аквапланированию.

В числе преимуществ BLUEARTH-XT AE61:

  • высокая управляемость на любом покрытии;

  • улучшенное сцепление с влажной поверхностью;

  • низкий уровень шума;

  • экономия горючего.

Шины BLUEARTH-XT AE61 подходят для компактных и среднеразмерных городских кроссоверов.

Любая из рассмотренных моделей летних шин станет хорошим выбором. Мы сравнили их характеристики и особенности, чтобы вам было легче подобрать оптимальный вариант. На официальном сайте yokohama.ru представлен широкий ассортимент качественных покрышек для различных типов легковых автомобилей.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ТВОЕ-АВТО