Разумный выбор, цена- качество: выбираем шины из модельного ряда бренда YOKOHAMA

К летнему сезону многие водители задумываются о покупке новых шин для своего автомобиля. Как выбрать из множества предложений на рынке покрышки с оптимальным соотношением цены и качества? В этой статье рассмотрим 5 моделей летних шин бренда YOKOHAMA, которые заслуживают вашего внимания.
BLUEARTH-ES ES32
BLUEARTH-ES ES32 характеризуются прочностью и увеличенной жесткостью, что делает их устойчивыми к износу. Благодаря пятишаговой вариации протекторных блоков, шины меньше шумят при движении по асфальту и другим твердым покрытиям. Во время движения давление в пятне контакта распределяется одинаково, что предотвращает неравномерный износ.
Модель обладает рядом достоинств:
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высоким качеством сцепления как с сухой, так и с мокрой поверхностью;
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отличной управляемостью и стабильным, предсказуемым поведением во время езды;
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топливной экономичностью.
BLUEARTH-ES ES32 хорошо подходят для семейных и компактных автомобилей.
ADVAN Sport V105
Эта модель разработана инженерами YOKOHAMA совместно с производителями спорткаров. При изготовлении шин ADVAN Sport V105 использованы новейшие технологии, что позволяет обеспечить высокий уровень комфорта во время движения и уникальные спортивные характеристики.
Преимущества этих покрышек:
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отличное сцепление с влажной поверхностью;
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низкий уровень сопротивления качению;
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стабильность при прямолинейном движении и прохождении поворотов;
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снижение расхода горючего.
ADVAN Sport V105 предназначены для спорткаров и автомобилей премиум-класса.
GEOLANDAR A/T G015
Модель GEOLANDAR A/T G015 имеет агрессивный рисунок протектора и боковой части. Основные прямые канавки обеспечивают качественный отвод влаги из пятна контакта, что предотвращает аквапланирование и улучшает качество торможения на мокрой поверхности.
Автовладельцы ценят GEOLANDAR A/T G015 за их характеристики:
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высокую износостойкость;
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комфорт, низкий уровень шума во время езды;
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хорошую курсовую устойчивость при движении по влажному покрытию и заснеженной поверхности;
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стойкость к повреждениям (проколам, порезам).
Эти шины подходят для установки на внедорожники и пикапы.
BLUEARTH-GT AE51
Шины этой модели имеют усовершенствованную конструкцию, в которой сочетается износостойкость и небольшой вес. Обновленный асимметричный рисунок протектора идеально подходит для энергичного вождения.
BLUEARTH-GT AE51 обращают на себя внимание благодаря таким преимуществам, как:
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стабильное поведение при движении на высоких скоростях;
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высокое качество сцепления с мокрой поверхностью;
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снижение расхода топлива.
Покрышки BLUEARTH-GT AE51 предназначены для среднеразмерных автомобилей и марок премиального сегмента.
BLUEARTH-XT AE61
Эти покрышки имеют жесткую плечевую зону, что обеспечивает высокую управляемость и предотвращает неравномерный износ. Продольные канавки улучшают качество сцепления на мокром покрытии и повышают сопротивляемость аквапланированию.
В числе преимуществ BLUEARTH-XT AE61:
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высокая управляемость на любом покрытии;
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улучшенное сцепление с влажной поверхностью;
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низкий уровень шума;
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экономия горючего.
Шины BLUEARTH-XT AE61 подходят для компактных и среднеразмерных городских кроссоверов.
Любая из рассмотренных моделей летних шин станет хорошим выбором. Мы сравнили их характеристики и особенности, чтобы вам было легче подобрать оптимальный вариант. На официальном сайте yokohama.ru представлен широкий ассортимент качественных покрышек для различных типов легковых автомобилей.