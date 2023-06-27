Седан Kaiyi E5 получит бюджетную комплектацию летом 2023 года

Завод «Автотор» запустит производство самой доступной версии седана Kaiyi E5, причем есть информация, что новинка может выйти на рынок в ближайшее время.

В планах завода запустить новую комплектацию в конце лета, но есть данные, что сроки намерены сократить.

В новом исполнении автомобиль получит турбированный бензиновый мотор объемом 1,5 литра, который будет работать в паре с пятискоростной механикой.

Мощность установки составит 147 л.с. при 210 Нм. Заявленный расход топлива составит 7 литров в смешанном цикле.

Помимо технической части, седан получит упрощенную галогеновую оптику, 16-дюймовые колесные диски, монохромный дисплей в приборной панели в салоне, а также сокращенный список оснащенности.