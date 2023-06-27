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В РФ начались продажи Geely Atlas Pro с новым двигателем за 2,7 млн рублей

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Ранее кроссоверы в более доступной версии были доступны для предзаказа.

В РФ начались продажи Geely Atlas Pro с новым двигателем за 2,7 млн рублей минимум. Автомобиль с турбированным двигателем объемом 1.5 литра мощностью 150 л.с. и передним приводом доступен в комплектациях Comfort и Luxury.

Стоимость стартует от 2 688 990 рублей, при этом используя схему трейд-ин можно сэкономить и приобрести автомобиль за 2 138 990 рублей.

Atlas Pro в новой переднеприводной модификации оснащен 1.5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и мощностью 150 л.с. Крутящий момент, равный 255 Нм, достигается с 1500 оборотов в минуту.

Двигатель сопряжен с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4 литра на 100 километров, а пиковая скорость автомобиля достигает 200 км/ч. Кроссовер ускоряется до 100 км/ч за 11 секунд.

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