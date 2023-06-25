«Автоновости дня» озвучили самые дешевые новые седаны в России летом 2023 года

Седаны на российском рынке по-прежнему пользуются спросом, наряду с кроссоверами.

При этом в последнее время автомобили на рынке стоят не дешево, тем не менее доступные модели все же имеются в продаже. Какие недорогие новые седаны представлен на рынке РФ по состоянию на конец июня, рассказали специалисты «Автоновостей дня».

Открывает этот список ожидаемо российская Лада Гранта, которую продают по цене от 700 тыс. рублей.

LADA Vesta значится на втором месте с ценником по прайсу от 1 121 900 рублей за дорестайлинговый вариант и от 1 239 900 рублей за LADA Vesta NG.

Changan Alsvin оказался следующим в списке стоимостью 1 649 900 рублей за базовый вариант. Также в рейтинге оказались: BAIC U5 Plus (1,7 млн рублей), Kaiyi E5 (1,96 млн), Omoda S5 (2,16 млн), Changan Eado Plus (2,16 млн), Evolute i-Pro (2,99 млн), Dongfeng Shine Max (2,99 млн) и Chery Arrizo 8 (3,4 млн).