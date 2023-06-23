Автомобили российского бренда «Москвич» появятся еще в 31 городе России

Возрожденная марка «Москвич» продолжает расширять географию присутствия в регионах, в рамках второго этапа развития дилерских центров, кроссоверы станут доступны еще в 31 российском городе.

Пресс-служба завода «Москвич» написала, что принимаются заявки на открытие фирменных дилерских центров в Архангельске, Барнауле, Грозном, Иркутске, Калининграде, Новороссийске, Сургуте и в других городах.

Также будут рассмотрены заявки на открытие дополнительных центров по продаже и обслуживанию автомобилей «Москвич» в Красноярске, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Сейчас кроссоверы «Москвич» продаются в 25 городах России, в общей сложности работает 55 дилерских центров.