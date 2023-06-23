Главная » Новости

Автомобили российского бренда «Москвич» появятся еще в 31 городе России

Просмотров 20 Опубликовано Обновлено

Возрожденная марка «Москвич» продолжает расширять географию присутствия в регионах, в рамках второго этапа развития дилерских центров, кроссоверы станут доступны еще в 31 российском городе.

Пресс-служба завода «Москвич» написала, что принимаются заявки на открытие фирменных дилерских центров в Архангельске, Барнауле, Грозном, Иркутске, Калининграде, Новороссийске, Сургуте и в других городах.

Также будут рассмотрены заявки на открытие дополнительных центров по продаже и обслуживанию автомобилей «Москвич» в Красноярске, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Сейчас кроссоверы «Москвич» продаются в 25 городах России, в общей сложности работает 55 дилерских центров.

Москвич Москвич 3
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ТВОЕ-АВТО