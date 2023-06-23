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ТАСС: японский автопроизводитель Honda опроверг информацию о возвращении на рынок РФ

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Недавно появилась информация, что компания Honda вернулась на российский рынок, пару дней назад сообщалось, что в Санкт-Петербурге начал работать фирменный дилерский центр марки.

Дилерский центр открыла компании «Звезда Невы», в автосалоне площадью 3 тыс. квадратных метров представлены сразу 8 моделей, среди которых кроссоверы, седаны и минивэн, адаптированные для российского рынка.

Все машины имеют стандартную официальную гарантию. На территории дилерского центра есть сервисная зона с 12 постами и собственный малярно-кузовной цен на 6 рабочих постов.

В наличии имеется более 50 машин, среди которых модели Civic и Accord, CR-V, UR-V, ZR-V, Vezel и Odyssey 2022 и 2023 годов выпуска.

ТАСС сделал запрос в офис Honda, где и была опровергнута информация о возвращении на российский рынок.

«Поставки автомобилей Honda в Россию приостановлены с марта 2022 года, бизнес там остается закрытым, и ситуация не изменилась» — сообщили представители бренда.

Все автомобили марки Honda сейчас поставляются по программе параллельного импорта.

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