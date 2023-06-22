«Ситидрайв» запустил свой проект по долгосрочной аренде авто в Москве

В столичном регионе появилась возможность через каршеринг «Ситидрайв» арендовать автомобиль на длительный сок.

В качестве пилотного проекта компания «Ситидрайв» запустила аренду авто без оклейки сроком от 30 дней. Заявку на аренду можно подать через фирменное приложение сервиса, причем сделать это нужно за несколько дней до предполагаемой даты начала аренды.

После с клиентом свяжется представитель и подтвердит заявку, уточнит модель автомобиля и место его подачи. Для долгосрочной аренды будут предлагаться Renault Kaptur, Haval Jolion, Geely Coolray, Skoda Kodiaq и Kia Rio X-Line.

Как написала пресс-служба «Ситидрайв», цена за аренду машины фиксированная, но к ней еще добавится стоимость каждого км,

На автомобиле можно будет уехать на 2000 км от «зеленой» зоны. Топливо, мойки и парковка оплачиваются отдельно, клиенту доставят автомобиль с топливом и чистый, также в нем будет набор автомобилиста и запаска.